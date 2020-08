Perde tutto al videopoker e simula rapina: “Non posso dirlo ai miei” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha speso una discreta somma di denaro per puntarla al videopoker e per evitare che la famiglia lo scoprisse ha denunciato ai carabinieri una finta rapina. Ha 39 anni ed è di Arzano l’uomo denunciato per simulazione di reato dai Carabinieri della stazione di Casoria. Il suo racconto ai militari è sembrato subito poco convincente. Era a Napoli – in auto – e percorreva Viale Umberto Maddalena quando è stato affiancato da due malviventi in moto. Armati di pistola l’hanno costretto ad accostare e gli hanno portato via un orologio, una collanina, lo smartphone ed il portafogli. Insospettiti dall’atteggiamento poco trasparente del 39enne, i militari hanno scoperto che la sua auto – nell’ora in cui lamentava di essere stato ... Leggi su anteprima24

pisto_gol : La sorella di CR7, per la 2^volta in poco tempo, umilia la Juve e i suoi giocatori “CR7 non può fare tutto da sol… - TNannicini : Qualcosa di sinistra? Lavoro, formazione e salute con diritti uguali e forti in tutto il territorio nazionale. E un… - vetteclerc : @likemvulnerable io veramente a volte sembra che farebbe di tutto per me poi si perde in queste piccole cose.. - FdG_01 : Trump è in seria difficoltà. Oltretutto Biden sta, ad oggi, adottando una tattica accorts: lascia fare tutto a Trum… - GabriellaP19 : @FiorellaMannoia Come hanno fatto in 7 mesi...tutti parti prematuri? Con queste stupidaggini perde tutto ciò che ha guadagnato cantando. -

Ultime Notizie dalla rete : Perde tutto Perde tutto al videopoker e simula rapina: “Non posso dirlo ai miei” anteprima24.it Calcio Lecco, dal Catanzaro arriva l’attaccante Doudou Mangni

LECCO – La Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’accordo con l’Us Catanzaro 1929 per il trasferimento a titolo temporaneo di Doudou Mangni. L’attaccante di origini senegalesi nato il 29 marzo 199 ...

Duplice omicidio di Librino, ci sono cinque fermi

Sono in tutto cinque i fermati per il duplice omicidio avvenuto l’8 agosto scorso nel popolare quartiere di Librino, in via Grimaldi, dove sono state coinvolte almeno sei persone. Sul posto per i rili ...

LECCO – La Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’accordo con l’Us Catanzaro 1929 per il trasferimento a titolo temporaneo di Doudou Mangni. L’attaccante di origini senegalesi nato il 29 marzo 199 ...Sono in tutto cinque i fermati per il duplice omicidio avvenuto l’8 agosto scorso nel popolare quartiere di Librino, in via Grimaldi, dove sono state coinvolte almeno sei persone. Sul posto per i rili ...