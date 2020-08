Napoli Femminile, presentata divisa 20/21: testimonial Goldoni e Dalton (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A 8 giorni dal debutto in Serie A Femminile in quel di Bari, il Napoli Femminile presenta la divisa da gara 2020/2021. La società, che ha scelto come testimonial Eleonora Goldoni e Isobel Dalton, ha reso noto i dettagli della nuova maglia tramite i propri social. “AzzurrA come te! Questo lo slogan che il Napoli Femminile ha scelto per presentare la sua maglia ufficiale da gara”, si legge nella nota del club. A dominare è proprio l’azzurro, accompagnato da alcuni inserti bianchi. Non sono mancati però alcuni commenti dei fans, che hanno giudicato la presenza degli sponsor fin troppo invasiva. Di seguito le immagini. L'articolo ... Leggi su anteprima24

Superponder : RT @NapoliLadies: ???????? 2020/2021 ???????? Foto: Napoli Femminile - Enzolott : @NapoliLadies Il Napoli femminile non è nemmeno arrivato in serie A che già ci sono i popponisti che rompono le scatole ??????? - Paolo1926_ : RT @NapoliLadies: ???????? 2020/2021 ???????? Foto: Napoli Femminile - giucazan : @NapoliLadies Complimenti e bellissima e vi dona. Forza Napoli Femminile. - zazu_93 : @NapoliLadies Sì ripete il dramma degli sponsor sulle maglie del Napoli. Che sia quella della squadra maschile o fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Femminile NAPOLI FEMMINILE - Ecco la nuova maglia: AzzurrA come te! Napoli Magazine Il nuovo ritiro del Napoli in Abruzzo: in arrivo una valanga azzurra Video

Pino Taormina Inviato a Castel di Sangro Una fornace ma non per questo le persone evitano il sole. Un caldo boia, cicale ovunque e le strade che sono già strapiene. Come lo è il piccolo parco giochi.

Sabaudia: Premio Pavoncella 2020

Anche quest’anno avrà luogo a Sabaudia Il Premio Pavoncella dedicato alla creatività femminile, un importante evento culturale nato nel 2011 per iniziativa di Francesca d’Oriano, Presidente dell’assoc ...

Pino Taormina Inviato a Castel di Sangro Una fornace ma non per questo le persone evitano il sole. Un caldo boia, cicale ovunque e le strade che sono già strapiene. Come lo è il piccolo parco giochi.Anche quest’anno avrà luogo a Sabaudia Il Premio Pavoncella dedicato alla creatività femminile, un importante evento culturale nato nel 2011 per iniziativa di Francesca d’Oriano, Presidente dell’assoc ...