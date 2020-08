Movimento 5 Stelle: in corso il voto sulla piattaforma Rousseau (Di venerdì 14 agosto 2020) In corso le votazioni sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. Due i quesiti: mandato zero e alleanze elezioni comunali Sono ore cruciali queste per il Movimento 5 Stelle: gli iscritti al Movimento stanno votando su due quesiti molto importanti. Le votazioni sono iniziate nella giornata di ieri e si concluderanno oggi alle ore 12. I voti degli iscritti, come sempre, sono registrati sulla piattaforma Rousseau. I due quesiti riguardano la modifica del cosiddetto “mandato zero” e il secondo le alleanze delle liste del M5s a livello comunale con i partiti tradizionali. Di fatto si tratta della deroga a due norme fondative per il ... Leggi su zon

Mov5Stelle : Dalle ore 12 di oggi giovedì #13agosto 2020 alle ore 12 di domani venerdì 14 agosto 2020, gli iscritti a Rousseau c… - Mov5Stelle : Ennesima #fakenews dei giornali per screditare il MoVimento 5 Stelle. Nessuno ha mai 'negato fino all'ultimo' alcu… - Mov5Stelle : #Referendum #TaglioDeiParlamentari #VotaSi Dai la tua disponibilità a diventare rappresentante di lista per il MoV… - aspettaaspetta : RT @LorenzoCast89: Il vero risultato politico del Conte 2: un nuovo centrosinistra, fondato sull’alleanza tra PD, Movimento 5 Stelle e part… - MariMario1 : RT @Pgreco_: La democrazia liquida. Come la diarrea. Questo è il movimento 5 stelle. Diarrea. -