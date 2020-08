Mission: Impossible 7: incidente esplosivo sul set, riprese interrotte dopo lo stunt (Di venerdì 14 agosto 2020) Le riprese di Mission: Impossible 7 si interrompono di nuovo dopo che il costosissimo stunt per una sequenza d'azione con una moto è andato male. Mission: Impossible 7 potrebbe essere davvero "Impossible" da girare. Ancora una volta le riprese del film con Tom Cruise sono state interrotte dopo che un incidente sul set ha mandato all'aria tutti gli sforzi (e le risorse economiche) per uno stunt con la moto. Questo è solo l'ultimo di una lunga lista di intoppi nella produzione del film, che già all'inizio dell'anno era stata sospesa a causa dell'emergenza globale. Secondo il rapporto, stavolta tutto si è fermato di nuovo a causa di un'acrobazia ... Leggi su movieplayer

