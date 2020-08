Lecco, truffa informatica ai danni dei pensionati: L'Inps lancia l'allarme (Di venerdì 14 agosto 2020) Lecco, 14 agosto 2020 - La direzione provinciale dell'Inps di Lecco ha emanato un avviso nei confronti di tutti i pensionati per avvisarli che è in corso un tentativo di frode informativa. Attraverso ... Leggi su ilgiorno

LeccoNews : TRUFFA INPS: ATTENZIONE A MAIL E FINTE COMUNICAZIONI | 14/08/2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco truffa

LeccoToday

Lecco, 14 agosto 2020 - La direzione provinciale dell'Inps di Lecco ha emanato un avviso nei confronti di tutti i pensionati per avvisarli che è in corso un tentativo di frode informativa. Attraverso ...LECCO – La Direzione provinciale Inps di Lecco avvisa tutti i suoi utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing che, sfruttando apparenti comunicazioni da parte dell’Istituto ...