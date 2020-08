La peggiore ondata di CALDO dell’Estate è imminente: temperature fuori controllo (Di venerdì 14 agosto 2020) Potrebbe andar peggio? Evidentemente sì. Purtroppo non possiamo darvi buone notizie, c’è poco da fare. Dobbiamo necessariamente fare bel viso a cattivo gioco perché altrimenti si rischia di preoccuparsi troppo. Anche gli amanti del CALDO, delle condizioni meteo estreme e chi più ne ha più ne metta debbono augurarsi che il CALDO non faccia peggio. Abbiamo guardato i modelli previsionali anche stamattina, come ogni giorno del resto. Siamo sotto Ferragosto e molti vorranno sapere cosa c’è da aspettarsi per l’agognato periodo di ferie. Beh, chi starà al mare perlomeno avrà la possibilità di farsi un bel bagno rinfrescante, ma poi di notte si suderà parecchio. In questi casi avere la climatizzazione è di vitale importanza, perché neppure dormendo con ... Leggi su meteogiornale

Raff_Napolitano : ?????? La peggiore ondata di CALDO deve ancora arrivare - meteosmaniotto : News Meteo. La peggiore ondata di CALDO deve ancora arrivare - CorriereQ : La peggiore ondata di CALDO deve ancora arrivare - RitaSisterKaya : occhio alla seconda ondata di presa per il culo sarà peggiore della prima #virus - memymela : dicevano che l'ondata peggiore di caldo era ormai passata, eh sì certo ?? 38 gradi di umido non sono caldo NOOO -

Ultime Notizie dalla rete : peggiore ondata La peggiore ondata di CALDO deve ancora arrivare Corriere Quotidiano La peggiore ondata di CALDO dell’Estate è imminente

Potrebbe andar peggio? Evidentemente sì. Purtroppo non possiamo darvi buone notizie, c’è poco da fare. Dobbiamo necessariamente fare bel viso a cattivo gioco perché altrimenti si rischia di preoccupar ...

Coronavirus, al suo picco impatto simile alla spagnola del 1918

Il coronavirus al suo picco ha avuto un impatto simile alla spagnola del 1918 Il coronavirus al suo picco ha un impatto simile a quello della pandemia di spagnola del 1918. A dirlo è uno studio condot ...

Potrebbe andar peggio? Evidentemente sì. Purtroppo non possiamo darvi buone notizie, c’è poco da fare. Dobbiamo necessariamente fare bel viso a cattivo gioco perché altrimenti si rischia di preoccupar ...Il coronavirus al suo picco ha avuto un impatto simile alla spagnola del 1918 Il coronavirus al suo picco ha un impatto simile a quello della pandemia di spagnola del 1918. A dirlo è uno studio condot ...