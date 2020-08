Israele “sospenderà” annessione Cisgiordania (Di venerdì 14 agosto 2020) Il primo ministro israeliano di Israele Benjamin Netanyahu ha detto di essere d’accordo a ritardare l’annessione nella Cisgiordania occupata come parte di un accordo di normalizzazione con gli Emirati Arabi Uniti (EAU), ma i piani rimangono “sul tavolo”. Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno concordato giovedì di normalizzare i rapporti diplomatici in un accordo … Leggi su periodicodaily

