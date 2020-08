I servizi AMA per il Ferragosto 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) Assicurate raccolta dei rifiuti e pulizia sul territorio. Attivo il TMB di Rocca Cencia. Anche nel fine settimana di Ferragosto 2020, Ama assicurerà il servizio di igiene urbana sul territorio cittadino. Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto, il personale in forza alle 55 sedi di zona e gli autisti assegnati alle 5 autorimesse garantiranno infatti la raccolta dei rifiuti e il servizio in tutti i quadranti cittadini nei tre turni lavorativi (mattina, pomeriggio, notte). Saranno inoltre attivi presidi di pulizia nelle aree sensibili e di maggiore affluenza. Garantiti e intensificati, inoltre, i servizi di spazzamento e pulizia di strade e marciapiedi del lungomare di Ostia e delle aree pedonali, incluso il Pontile. Lo comunica AMA S.p.A. in ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : servizi AMA I servizi AMA per il Ferragosto 2020 RomaDailyNews Roma: garantiti servizi a Ferragosto, intensificati a Ostia

