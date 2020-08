Fortnite via dagli store Apple e Android, è scontro. Cosa è successo (Di venerdì 14 agosto 2020) Fortnite via dagli store Google e Apple, i colossi vanno allo scontro frontale per la resa dei conti. Nel vero senso della parola… È scontro totale tra Fortnite, Google e Appe, con i il noto gioco che stato rimosso dagli store Apple e Android e gli sviluppatori di Epic Games che hanno chiamato in causa gli avvocati intenzionati a muoversi per vie legali. Ma Cosa è successo? Le cause dello scontro tra gli sviluppatori di Fortnite, Google e Apple Il 12 agosto Apple rimuove Fortnite dal suo store facendo sapere che sarebbero state riscontrate ... Leggi su newsmondo

