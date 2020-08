Coronavirus Parigi, vietati i raduni con più di 10 persone (Di venerdì 14 agosto 2020) Coronavirus Parigi, vietati i raduni cittadini con più di 10 persone e rischio di lockdown molto forte, così come in tutta la regione di Marsiglia Emergenza Coronavirus a Parigi e nella regione di Marsiglia dopo la conferma che una seconda ondata sta colpendo il Paese. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati 2.846 nuovi … L'articolo Coronavirus Parigi, vietati i raduni con più di 10 persone proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

