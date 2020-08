Conte a Genova: "Una tragedia del genere non si ripeterà. Ci saranno più controlli" (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - “Non mi sento di fare promesse a persone che hanno sofferto così gravi perdite. Garantisco però l'impegno a far sì che da questa tragedia origini una più scrupolosa attenzione da parte dello Stato per le infrastrutture pubbliche“. È quanto afferma in un'intervista a “La Stampa” il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale vuole anche garantire che una tragedia simile a quella avvenuta esattamente due anni fa come quella del Ponte Morandi “non si ripeta più”. E nel giorno della commemorazione di quel crollo il premier aggiunge: “La partecipazione dello Stato in Autostrade va in questa direzione, perché contribuirà ad assicurare più controlli e sicurezza ... Leggi su agi

