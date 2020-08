Champions, Bayern in semifinale: 8-2 al Barça! (Di venerdì 14 agosto 2020) Doveva essere uno scontro tra giganti, è stata una lezione di tedesco. Un'umiliazione sportiva. Il Bayern, oggi, è nettamente più forte di un Barcellona allo sbando, a cui rifila un tremendo 8-2 che ... Leggi su gazzetta

SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - GoalItalia : 2016: Atletico Madrid ? 2017: Juventus ? 2018: Roma ? 2019: Liverpool ? 2020: Bayern ? Leo Messi a testa bassa da… - OptaPaolo : 3 - Con il Bayern del tedesco Hans-Dieter Flick, per la prima volta tre allenatori di una stessa nazionalità si son… - Gio_Dusi : La Champions League 2019/20 avrà tre allenatori tedeschi su quattro nelle semifinali (record assoluto). ???? Thomas… - lukosa07 : @matiasrueda2 No pajero jajsjsjsjsjs por la semi de champions del Barça bayern -

Se anche Leo Messi affronta un quarto di finale da sfavorito contro il Bayern, vuol dire che la formula per vincere la Champions è davvero segreta, a maggior ragione con queste finali a otto che posso ...A guardare bene, nella faccia di Julian Nagelsmann c’è già molto di quello che serve sapere di lui: l’allenatore dei due record (per la prima volta il suo Lipsia è in semifinale di Champions League do ...