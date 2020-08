Cagnolina abbandonata e legata a un palo, adottata da un poliziotto (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI- È stata ribattezzata "Maggie" dal poliziotto che ha deciso di adottarla dopo che l'aveva salvata perché trovata abbandonata e legata ad un palo della segnaletica stradale sotto il sole cocente nel quartiere San Giovanni di Roma. Si tratta di una cucciola di circa un anno salvata da una pattuglia degli agenti del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, dopo essere stata notata in strada stremata dal caldo sotto al sole e legata ad un palo con una corda, tra una bicicletta e un auto parcheggiata. Dopo averla soccorsa con acqua e cibo gli agenti hanno allertato gli enti comunali per il controllo sanitario visto che era sprovvista di microchip. Dopo le prime cure la cucciola è stata temporaneamente custodita presso il Canile Municipale ... Leggi su agi

