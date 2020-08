Boccia: “Discoteche fino a Ferragosto, poi lo stop” (Di venerdì 14 agosto 2020) Si balla fino a Ferragosto, forse, poi stop alle danze fino a settembre. O ancor più in là. La linea presa dal governo è questa, mentre alcune regioni hanno iniziato a muoversi in autonomia. La Calabria ad esempio ha già spento la musica: non si ballerà più fino al prossimo mese. Un’anticipazione di quello che presto accadrà in tutta la penisola. A confermarlo, in un’intervista a La Stampa, è Francesco Boccia, ministro agli Affari regionali: “Sono convinto che dopo Ferragosto si arriverà alla chiusura in tutte le regioni“. Lo stop però potrebbe arrivare già oggi se i contagi continueranno a salire: “Monitoriamo la situazione ora per ora. Se serve, numeri del contagio alla mano, ... Leggi su italiasera

