Barcellona umiliato dal Bayern e il web non perdona Messi: “Vai all’Inter” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il naufragio del Barcellona contro il Bayern è stato totale. I social hanno preso di mira anche il campione Messi che invitano a lasciare il club e andare all'Inter.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CD4kVmSF1b2/"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/KingPancredi/status/1294374883410018308"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/siyahisevenren1/status/1294374860085506049"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/pingueuller/status/1294376610335019015" Barcellona umiliato dal Bayern e il web non perdona Messi: “Vai all’Inter” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

GMitakides : RT @cmdotcom: #Barcellona umiliato, il #Bayern vince 8-2 e va in semifinale di #ChampionsLeague! Messi chiude l'anno senza titoli https://t… - Rafy_Tex : Il bayern monaco ha letteralmente umiliato per 8-2 il Barcellona. L'ultima partita vista simile a questa è Germania… - Dario_Ghiro : Pazzesco. Pazzesco. Pazzesco. Che il #Bayern fosse in forma ok, ma ha UMILIATO il #Barcellona. Ne ha fatti OTTO, po… - RedazioneFM : #UCL: #Bayern senza pietà, #Barcellona umiliato 8-2! Bavaresi in semifinale - souslesfeuilles : Quando il Barcellona viene umiliato lo scioglimento dei ghiacciai rallenta di un anno -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona umiliato Bayern Monaco-Barcellona 8-2: i tedeschi umiliano Messi e compagni! Bavaresi in semifinale di Champions League OA Sport Barcellona-Bayern Monaco 2-8, il tabellino: dominio dei tedeschi

Il tabellino di Barcellona-Bayern Monaco 2-8 il risultato finale: la squadra tedesca umilia i catalani prendendosi la semifinale. LISBONA – Il Bayern Monaco si prende la semifinale umiliando il Barcel ...

Champions League, il Bayern Monaco umilia il Barcellona (8-2)

Risultato pirotecnico nella sfida tra Bayern Monaco e Barcellona, i bavaresi umiliano Messi e compagni. Un umiliante 8 a 2 il finale, Barca eliminato e Bayern in semifinale.

Il tabellino di Barcellona-Bayern Monaco 2-8 il risultato finale: la squadra tedesca umilia i catalani prendendosi la semifinale. LISBONA – Il Bayern Monaco si prende la semifinale umiliando il Barcel ...Risultato pirotecnico nella sfida tra Bayern Monaco e Barcellona, i bavaresi umiliano Messi e compagni. Un umiliante 8 a 2 il finale, Barca eliminato e Bayern in semifinale.