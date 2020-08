ALIENI: FASCICOLO DELLE RAZZE ALIENE VERIFICATE, CON DESCRIZIONE. (Di venerdì 14 agosto 2020) Nel mondo sono milioni e milioni le persone che confermano di essere state rapite da civiltà extraterrestri, molti dei soggetti confermano di averli visti in faccia e di aver comunicato con loro. Esistono tantissimi casi di "scambio culturale" tra gli esseri umani e ALIENI, uno scambio fatto di dettagli, racconti, da entrambi i lati. Molte civiltà hanno insegnato agli esseri umani il loro modo di vivere, il nome della loro razza e alcuni, lo scopo della loro visita sul nostro pianeta. Mai avremmo pensato di contare decine e decine di RAZZE diverse. Se ciò fosse vero, fuori dal nostro pianeta potrebbero esistere migliaia e migliaia di civiltà, tutte diverse, con obbiettivi diversi. Molti di loro sono in guerra o in rivalità, alcune civiltà tentano di metterci in guardia verso altre, ma quale ... Leggi su eyesbio

