Adam Nowakowski, il calciatore che guadagnerà 1 sterlina a settimana… (Di venerdì 14 agosto 2020) Ingaggi da 30 milioni, richieste per averne 5, 10, 20. In tempi in cui il calcio dei grandi continua a viaggiare su cifre allucinanti, tuttavia leggermente ridimensionate dal mercato post pandemia, esistono le serie dilettantistiche, quelle che vanno avanti per passione e sì, loro sì, hanno subito forti ripercussioni. I club hanno dovuto riguardare i conti, sistemarli, “tagliare”, sacrificare qualcosa o qualcuno. I calciatori, per forza di cose, ne sono stati colpiti in un processo a catena che non ha risparmiato nessuno, costretti anche ad accettare contratti a cifre abbastanza basse. Tipo 1 sterlina a partita. Sì, avete sentito bene. 1 sterlina a partita. Ovviamente è simbolico, perché se tutti potessimo vivere con 4 sterline al mese saremmo ultra miliardari. Il protagonista di questa storia ... Leggi su calcioweb.eu

