Virus | il dj Bob Sinclar | «Il distanziamento mentre balli è impossibile | la regola è | goditi l' attimo»

Le discoteche piene sono possibili focolai di coronavirus? Bob Sinclar, dj francese tra i più famosi al mondo, si dice ovviamente contrario alla chiusura dei locali di divertimento al centro delle pol ...Con i contagi in risalita, soprattutto fra i giovani, il governo valuta se imporre la chiusura delle discoteche in tutta italia - Pronti 100 milioni di risarcimenti per gli imprenditori - Toscana e Pu ...