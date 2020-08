Uomini e Donne, le novità per la prossima stagione (Di giovedì 13 agosto 2020) Settembre si avvicina, così come il ritorno al classico palinsesto televisivo. Che, nel caso di Mediaset, non può fare a meno di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi è da anni uno dei più seguiti della rete, e al netto di qualche cambiamento anche la prossima stagione sarà uno degli show di punta del Biscione. Tutti se lo chiedono, nessuno, al momento, ha la risposta: come cambierà Uomini e Donne. Sappiamo tutti come è finita la passata stagione. L’emergenza ha imposto prima un nuovo format, poi l’unione dei due troni. Giovanna Abate è stata infatti ospitata dal Trono Over. E il risultato è stato incoraggiante. Trono Classico e Over insieme Proprio i numeri positivi, anche in termini ... Leggi su italiasera

direzioneprc : Ne uccisero 560. Uomini, donne, bambini e neonati. Nazisti e fascisti italiani insieme autori di uno dei crimini p… - matteosalvinimi : ??SE CI FOSSE STATO IL TASER... Grazie alle donne e agli uomini in divisa che, da Nord a Sud, rischiano la vita per… - Ettore_Rosato : 76 anni fa la strage nazista a #SantannadiStazzema in cui persero la vita 560 tra bambini, donne e uomini innocenti… - PatriziaTorrisi : RT @matteosalvinimi: ??SE CI FOSSE STATO IL TASER... Grazie alle donne e agli uomini in divisa che, da Nord a Sud, rischiano la vita per dif… - Nonnohyunmrd : @_SpaceJay___ @DidaShe @ordonezjean96 @sakatalovebot Non lo è. Sia per donne che per uomini. -