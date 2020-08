Trombetti: “il prossimo anno Gattuso non godrà dell’indulgenza e delle simpatie avute finora” (Di giovedì 13 agosto 2020) È chiaro, secondo Guido Trombetti su Repubblica, che la rifondazione del Napoli sarà affidata a Rino Gattuso. Per quanto riguarda le chiacchiere agostane delle vedovelle di Sarri francamente ad esse non dedicherei attenzione. Destinate a spegnersi (almeno me lo auguro fortemente) come le stelle cadenti a San Lorenzo. Non ha dubbi che sarà il tecnico azzurro per la prossima stagione, quella in cui il club di De Laurentiis dovrà scegliere e capire d dove ripartire. Perché se è vero che il cambio di guida ha restituito uno spirito diverso, o almeno apparentemente tale, alla squadra, i conti sono semplici e Gattuso “ha preso il Napoli a 7 punti dalla zona Champions per chiudere a 16 punti dall’Atalanta di Gasperini”. Rifondazione dunque, dolce, ma rifondazione, ... Leggi su ilnapolista

