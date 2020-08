Soverato, giovane positivo va in discoteca e nei locali: il sindaco li chiude tutti (Di giovedì 13 agosto 2020) La decisione dopo un post su Facebook del ragazzo che invitava tutti i frequentatori a fare il tampone Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : Soverato giovane

Il sindaco di Soverato (Catanzaro) Ernesto Alecci ha emesso un'ordinanza, in fase di pubblicazione, con cui dispone la chiusura delle attività di intrattenimento musicale della città, una delle più ..."Sono positivo al Covid-19, chiunque sia stato in contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia il tampone". E' il messaggio postato su Instagram da un giovane. Il ragazzo informa anche di essere s ...