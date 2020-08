Roma, con Friedkin lo stadio sarà di proprietà del club (Di giovedì 13 agosto 2020) Con il cambio di proprietà la Roma tornerà a lavorare anche sul progetto stadio, ma con una sostanziale novità. Come riporta il Corriere dello Sport, una novità che Friedkin prevede di inserire nel progetto riguarda la proprietà dell’impianto, che non sarà dell’azionista ma direttamente della società di calcio. Nella bozza di convenzione urbanistica proposta da … L'articolo Roma, con Friedkin lo stadio sarà di proprietà del club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

virginiaraggi : .@matteosalvinimi ma non sei quello di 'Roma ladrona'? E parli pure? Io i conti li metto in ordine, tu hai 49 milio… - ale_villarosa : Per 5 anni ti hanno ridicolizzata, insultata, minacciata e continuano a farlo anche oggi, ma nonostante tutto hai c… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Juve: contatti per #Dzeko ?? In attacco, oltre #Morata, #Paratici ha avviato i contatti con Fi… - saracino58 : RT @Gianmar26145917: #Roma, sgomberato il campo rom in zona Foro Italico: #Bergoglio, tramite l'elemosiniere Vaticano padre Konrad, invita… - UBrignone : RT @Sport_Mediaset: #Lazio, #Immobile aspetta #DavidSilva: 'Con lui altri assist per me'. ?? -