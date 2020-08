Previsioni traffico per Ferragosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Sarà un week end di traffico sostenuto ma scorrevole, quello previsto da Autovie Venete sulla sua rete di competenza, con rallentamenti temporanei e qualche possibile, breve coda, alla barriera di Trieste-Lisert. Ferragosto quest’anno cade di sabato e quindi non c’è il “ponte” che molti utilizzano per uno stacco lavorativo. Inoltre non tutte le aziende chiudono e di conseguenza gli spostamenti delle persone saranno a breve-medio raggio. I dati relativi ai transiti registrati durante lo scorso fine settimana (sabato 8 e domenica 9 agosto) confermano il trend in calo del traffico turistico: meno 16% rispetto allo stesso periodo del 2019. La stima elaborata da Autovie prevede per sabato 15 un flusso compreso fra i 140 e i 145 mila transiti (sono stati 171 mila quelli ... Leggi su udine20

poliziadistato : Domani #8agosto giornata con previsioni traffico da bollino nero ? Prima di mettervi in viaggio ricordate di contro… - IlFriuli : #Ferragosto, #traffico sostenuto ma scorrevole Le previsioni di Autovie Venete - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Sarà un week end di traffico sostenuto ma scorrevole, quello previsto da Autovie Venete sulla sua rete di competenza, con ra… - TgrRaiFVG : Sarà un week end di traffico sostenuto ma scorrevole, quello previsto da Autovie Venete sulla sua rete di competenz… - astralmobilita : ???? #EsodoEstivo2020 Previsioni #traffico per la giornata di oggi #9agosto da #bollirosso. Calendario completo: ??… -