Ponte ’98, colpo tra i pali: firma un portiere tra i “Top” nel Sannio (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – Il Ponte ’98 del presidente Marco Fusco punta in alto per la stagione 2020/21 e si assicura un rinforzo di assoluto valore: tra i pali arriva Marco Vetrone. Classe ’90, Vetrone ha un curriculum di assoluto valore: diversi campionati in Eccellenza con casacche come quelle di Forza e Coraggio e Battipagliese, poi Promozione con Venticano e Paolisi ‘992, negli ultimi anni ha disputato il campionato di Prima Categoria con Castelpoto ed, infine, con lo Sporting Pietrelcina. Mister Mauro avrà, quindi, a disposizione un portiere esperto e di assoluto valore per la categoria. L'articolo Ponte ’98, colpo tra i pali: firma un portiere tra i “Top” nel ... Leggi su anteprima24

IAMCALCIOBENEVE : Ponte '98. Colpo tra i pali: firma un portiere tra i 'Top' nel Sannio - IAMCALCIOBENEVE : Ponte '98. Due nuove conferme in rosa e due nello staff tecnico - TV7Benevento : Nuove conferme per il Ponte ‘98.... - IAMCALCIOBENEVE : Ponte '98. Rinnova un forte terzino sinistro -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte ’98 Etro, l’ex brigatista cacciato da Giletti: sequestrò Moro, prende il reddito di cittadinanza Corriere della Sera