Pescara, Bruno nei guai: aggressione ad un passante che lo aveva insultato (Di giovedì 13 agosto 2020) guai in casa Pescara il centrocampista Alessandro Bruno. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe stato protagonista di un diverbio con un passante di 22 anni che lo avrebbe insultato. La reazione del giocatore sarebbe stata spropositata tanto da far finire il giovane in ospedale.Pescara: Bruno e la lite col passanteAd occuparsi della vicenda e raccogliere la testimonianza del ragazzo è stato Il Centro ai cui microfoni ha parlato proprio il 22enne vittima dell'aggressione. "Stavo andando da mia nonna, ero sul marciapiede quando ho visto Bruno alla guida della sua Porsche nera. Mi è salito il nervoso e l’ho insultato. Lui allora ha inchiodato, è ripartito e ... Leggi su itasportpress

