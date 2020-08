Paura a Nettuno, a fuoco un appartamento a Certarossa: evacuata la palazzina (Di giovedì 13 agosto 2020) Grosso incendio a Nettuno dove intorno alle 12.30 di oggi un appartamento di via Temistocle Signori, in zona Certarossa, è stato divorato dalle fiamme. Alcuni passanti, notando il fumo che fuoriusciva dalle finestre dell’abitazione, hanno allertato i vigili del fuoco che, in breve tempo, hanno raggiunto il luogo dell’incendio con tre autobotti. Fortunatamente, al momento del rogo, gli inquilini dell’appartamento erano fuori casa. I vigili del fuoco hanno comunque dovuto evacuare l’intera palazzina, soccorrendo una donna anziana e il suo cane che, impauriti dalle fiamme si erano rifugiati sul balcone. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Nettuno e due ambulanze del 118. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Paura a Nettuno, a fuoco un appartamento a Certarossa: evacuata la palazzina - nettuno___ : la mia amica: qual è la vostra paura più grande? il mio amico: la morte di mia madre io: ah bello lui: -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Nettuno Incendio in appartamento a Cretarossa a Nettuno, salvi tutti i residenti Il Clandestino Giornale Oroscopo di oggi: previsioni astrali segno per segno

Panoramica generale: con la transizione della luna oscura in Gemelli chiacchieroni, ci saranno una serie di argomenti intensi di cui vorrai discutere. Un Leone nella tua cerchia può avere alcune intui ...

Inferno di fuoco ad Aprilia: incendio in via dei Giardini

Aprilia – Una colonna di fumo spaventosa si è alzata intorno alle 20:00 da via dei Giardini a Aprilia: in fiamme un capannone nella zona industriale, dove un incendio scoppiato oggi 9 agosto 2020 sta ...

Panoramica generale: con la transizione della luna oscura in Gemelli chiacchieroni, ci saranno una serie di argomenti intensi di cui vorrai discutere. Un Leone nella tua cerchia può avere alcune intui ...Aprilia – Una colonna di fumo spaventosa si è alzata intorno alle 20:00 da via dei Giardini a Aprilia: in fiamme un capannone nella zona industriale, dove un incendio scoppiato oggi 9 agosto 2020 sta ...