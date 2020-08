Occhiali di Gandhi all’asta: trovati nella cassetta postale (Di giovedì 13 agosto 2020) trovati gli Occhiali di Gandhi nella cassetta postale della East Bristol Auctions. Sospesi in bilico per giorni nella cassetta postale della casa d’aste saranno battuti a partire da una base di 15 mila sterline. La stima iniziale era tra le 10mila e le 15mila sterline. Ma ora siamo già a quota 50mila e l’asta si concluderà il … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : Occhiali di Gandhi all’asta: trovati nella cassetta postale - lpacchin : NEWS #ticino «Se non valgono nulla, buttateli» - VaniaToni1 : All'asta occhiali #Gandhi, in una famiglia da generazioni - Ultima Ora - ANSA - laregione : All'asta gli occhiali di Gandhi - tusciaweb : In vendita all’asta gli occhiali che indossò Gandhi Bristol – Sospesi in bilico per giorni nella cassetta postale… -