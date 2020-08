Nadia Toffa, la sepoltura segreta e una novità in arrivo (Di giovedì 13 agosto 2020) Ad un anno dalla morte di Nadia Toffa, sua madre Margherita anticipa una novità in arrivo - una canzone inedita - e spiega che la sepoltura della giornalista de Le Iene resterà segreta. A un anno dalla morte di Nadia Toffa, i genitori hanno annunciato una novità che riguarda la giornalista de Le Iene uccisa da un tumore al cervello e hanno spiegato le ragioni per le quali il luogo di sepoltura di Nadia resterà segreto. È passato un anno da quando sulla loro pagina di Facebook Le Iene annunciarono la morte della loro collega ed amica Nadia Toffa, uccisa dalla recidiva un tumore che le fu diagnosticato nel dicembre del 2017. Oggi Le Iene ricorderanno ... Leggi su movieplayer

SkyTG24 : Nadia Toffa, un anno fa la morte della giornalista e conduttrice. FOTO - marcodimaio : Un anno fa se ne andava Nadia Toffa, dopo aver combattuto la malattia con coraggio. Una professionista che è entrat… - fanpage : Un anno senza Nadia #Toffa ?? - _contrariato : RT @GiorgiaMeloni: Un anno fa ci lasciava Nadia Toffa: una donna forte, solare, una giornalista combattiva che ha lottato ogni giorno dando… - lilith975 : RT @GiorgiaMeloni: Un anno fa ci lasciava Nadia Toffa: una donna forte, solare, una giornalista combattiva che ha lottato ogni giorno dando… -