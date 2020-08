MotoGp, Dovizioso svela: “la gara di Brno ci ha fatto capire molte cose, gli ingegneri Ducati hanno studiato tanto” (Di giovedì 13 agosto 2020) Ducati chiamata al riscatto in occasione del Gran Premio d’Austria, dove le Rosse dovranno migliorare i risultati deludenti ottenuti negli ultimi appuntamenti e avvicinarsi alle posizioni di vertice. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesAndrea Dovizioso ha ammesso ai microfoni di Sky Sport come la squadra abbia individuato alcune soluzioni da portare in pista già al Red Bull Ring, circuito che ha sempre sorriso alla Casa di Borgo Panigale: “questi tre giorni gli ingegneri hanno studiato tantissimo, credo che la gara di Brno ci abbia fatto capire molte cose in più, abbiamo molte cose in mente. Dobbiamo metterle in pista e bisogna provarle, non ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : ?? 12 mesi fa un finale incredibile a Spielberg Rivediamo insieme questo duello EPICO tra Andrea Dovizioso e Marc Má… - dianatamantini : MOTOGP - Michele Pirro in Austria per l'infortunato Bagnaia. 'Dovizioso e Petrucci problemi di gomme a Brno. Zarco… - corsedimoto : MOTOGP - Michele #Pirro in Austria al posto dell'infortunato #Bagnaia. '#Dovizioso e #Petrucci problemi di gomme a… - roadracingworld : MotoGP: Dovizioso Hopes “Difficult Times” End In Austria - Flyin18T : #Feature #PressRelease MotoGP: Dovizioso Hopes “Difficult Times” End In Austria -