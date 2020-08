Mostra la pistola al nipote e parte un colpo: bambino lotta tra la vita e la morte (Di giovedì 13 agosto 2020) E' successo tutto in pochi istanti. Un colpo di pistola partito 'per errore', almeno questa è la prime versione, e un bambino di 6 anni a terra, in salone, con una ferita alla testa. Un dramma ... Leggi su romatoday

Harael14 : RT @kappaTI: Roma, mostra la pistola al nipote e parte un colpo: bambino lotta tra la vita e la morte - kappaTI : Roma, mostra la pistola al nipote e parte un colpo: bambino lotta tra la vita e la morte - palabritadepape : RT @romatoday: roma Mostra la pistola al nipote e parte un colpo: bambino lotta tra la vita e la morte - angela_massi : RT @romatoday: roma Mostra la pistola al nipote e parte un colpo: bambino lotta tra la vita e la morte - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Mostra la pistola al nipote e parte un colpo: bambino lotta tra la vita e la morte -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra pistola

RomaToday

Durante una lite fra vicini estrae una pistola ad aria compressa e finisce nei guai. È successo un paio di giorni fa quando la polizia è intervenuta in una corte in via Pesciatina per un’accesa lite t ...Un paio di giorni fa la polizia è intervenuta in una corte in via pesciatina per un’accesa lite tra vicini di casa per banali motivi di convivenza. Una delle parti in causa, in particolare, ha detto a ...