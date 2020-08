Microsoft Edge Dev: novità versione 86.0.601.1 (Di giovedì 13 agosto 2020) Microsoft ha rilasciato ieri un nuovo aggiornamento del browser Edge per gli utenti Insider che utilizzano la versione Dev: si tratta della versione 86.0.601.1. Novità in questa versione Schede verticali: Le schede verticali ora sono disponibili anche nella versione Dev di Microsoft Edge. La nuova vista delle schede può essere attivata tramite il nuovo pulsante nell’angolo in alto a sinistra. Kiosk mode migliorata: Aggiunto il supporto per il riavvio automatico del browser quando è inattivo. Le API per lo Storage Access ora sono abilitate per tutti gli utenti Dev. Abilitata una funzione di Chromium che obbliga i siti web a specificare l’attributo SameSite = None per utilizzare i cookie di terze parti. I cookie senza ... Leggi su windowsinsiders

Queste API consentono agli sviluppatori di determinare se il loro accesso alla memoria del browser è ristretta dalle impostazioni di privacy dell’utente e richiederne l’accesso. L’accesso a queste API ...

