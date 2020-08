L'omaggio delle Iene. Un altro giorno con Toffa a un anno dalla morte - (Di giovedì 13 agosto 2020) Valeria Braghieri Video, tributi e un brano inedito: il programma di Parenti celebra la sua inviata scomparsa Un anno senza. Avresti potuto essere ancora coraggiosa, Iena, bionda, figlia («penso che le madri non dovrebbero mai restare sole, senza i figli. È troppo»). E avresti potuto essere tutto quello che non hai fatto in tempo a diventare. In un anno, e nel resto della vita. Avresti potuto evitare di lasciare «quell'uomo dolce» con una scusa. Ancora un anno senza fare la brava, poi ci avresti pensato tu a cosa metterci in quest'anno. Hai perso, un anno fa. Ma hai vinto. Come tutti quelli che se ne sanno andare anche meglio di come ci sono stati. Per quelli che muoiono alla tua età (quarant'anni tondi) il discrimine è la lotta. ... Leggi su ilgiornale

niemendez : RT @CulturaCubaRoma: #TinaModotti è considerata una delle più grandi fotografe dell’inizio del XX secolo. Ricordo dell'inaugurazione della… - infoitcultura : Un anno senza Nadia Toffa, l'omaggio delle Iene - angeliquepoison : Un anno senza #NadiaToffa, l'omaggio delle amiche #Iene - siporcuba : RT @CulturaCubaRoma: #TinaModotti è considerata una delle più grandi fotografe dell’inizio del XX secolo. Ricordo dell'inaugurazione della… - EmbaCubaItalia : RT @CulturaCubaRoma: #TinaModotti è considerata una delle più grandi fotografe dell’inizio del XX secolo. Ricordo dell'inaugurazione della… -