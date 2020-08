L’emozione di Manuela Villa a Io e Te per il padre che l’ha cresciuta, il nonno di suo figlio (Di giovedì 13 agosto 2020) Manuela Villa ha lottato contro tutto e tutti per un padre che non voleva riconoscere lei e suo fratello ma a Io e Te è del suo vero papà che parla, colui che l’ha cresciuta, che è il nonno di suo figlio Jacopo. Manuela Villa porterà sempre dentro il dolore di essere la figlia di Claudio Villa ma quella da nascondere. Non si è mai arresa, ne ha subite tante e pensa che gli addetti ai lavori ancora non la accettino. Il pubblico però la ama ed è anche per questo che nell’intervista con Pierluigi Diaco a Io e Te si è lasciata andare alle emozioni. Ha voluto però chiarire che lei un padre l’ha sempre avuto ed è l’uomo che oggi ... Leggi su ultimenotizieflash

