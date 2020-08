Juventus, in caso di cessione di Dybala può sorridere anche un suo ex club (Di giovedì 13 agosto 2020) Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus e a goderne potrebbe essere anche una ex squadra della Joya Nel corso della prossima finestra di calciomercato, Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus. L’argentino non sarebbe più incedibile e i bianconeri, in caso di grossa offerta, potrebbe cederlo per far quadrare i conti dopo la crisi legata al Coronavirus. Come riportato dal Clarìn, l’Instituto de Cordoba (ex club di Dybala) tiferebbe per un suo addio alla Juventus. In caso di cessione, infatti, il club argentino riceverebbe il 2,5% del ricavato dalla vendita del calciatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

OfficialRudytar : @romeoagresti @GoalItalia @goal Dopo quello che ha intenzione di fare la Juventus non mi sembra proprio il caso di… - Lollo56498243 : @AlfredoPedulla Scusi il disturbo per caso mi può dire se è vero di un forte inserimento della juventus per david s… - Chiedonoperme : RT @tedo_tony: Per caso è già stato accostato #Guardiola alla #Juventus? Chiedo per un amico. #Aggiotaggio - terribile76 : RT @FrancescoLaddom: @PescaraCalcio ?? per caso #Ronaldo è stato proposto anche a voi? #Juventus - FrancescoLaddom : @PescaraCalcio ?? per caso #Ronaldo è stato proposto anche a voi? #Juventus -