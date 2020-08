Il Pd milanese mette in guardia Sala: "Nessuna alleanza con i 5 Stelle" (Di giovedì 13 agosto 2020) Milano, 13 agosto 2020 - Sala e Grillo insieme a Marina di Bibbona, con le rispettive compagne, per una giornata di vacanza «senza nulla di politico». Ma si scatena ugualmente una pioggia di reazioni. Leggi su ilgiorno

Milano, 13 agosto 2020 - Sala e Grillo insieme a Marina di Bibbona, con le rispettive compagne, per una giornata di vacanza «senza nulla di politico». Ma si scatena ugualmente una pioggia di reazioni.

Raggi, M5S diviso sul doppio mandato. Oggi il voto su Rousseau per via libera

«Stiamo diventando come gli altri». All’annuncio del reggente Vito Crimi del voto sulla piattaforma Rousseau che mette fine alla regola, già ricca di eccezioni, dei due mandanti, nel M5S è un ribollir ...

