Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, “lite furiosa in discoteca”: ecco cos’è successo (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo tre anni si consuma una profonda crisi nel rapporto tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Giovani, belli e innamoratissimi – almeno fino a qualche settimana fa – i due si sono conosciuti, durante la seconda edizione del “Grande Fratello Vip” nel 2017. In questi tre anni hanno condiviso il loro amore sui social e conducendo insieme, per la prima volta, la seconda stagione del dating show “Ex On The Beach” su Mtv a gennaio. Nessuno poteva immaginare che dopo il lockdown e la loro convivenza “forzata” 24 ore su 24, potesse aprirsi una crepa nei sentimenti di entrambi. Eppure è successo. Come riporta il settimanale Chi, nell’ultima settimana di luglio sia Ignazio che Cecilia avevano deciso di mettere in ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, “lite furiosa in discoteca”: ecco cos’è successo - CheDonnait : #CeciliaRodriguez lascia #IgnazioMoser da solo in #Sardegna. I due sono di nuovo in crisi #rodriguez #belen… - zazoomblog : Fabrizio Corona contro Damellis e Ferragnez: spazio anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - #Fabrizio… - LadyNews_ : #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser si sono lasciati: estate 2020 da dimenticare - blogtivvu : Fabrizio Corona contro Andrea Damante e Giulia De Lellis, Fedez e Chiara Ferragni e l'ex cognata Cecilia Rodriguez… -