Harry e Meghan hanno comprato in gran segreto una villa a Santa Barbara: “A Hollywood non avevano abbastanza privacy” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il principe Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle hanno acquistato in segreto una casa a Santa Barbara, in California, perchè ad Hollywood non c’è abbastanza privacy. Lo rivela il New York Post, sottolineando che quello è il luogo in cui hanno scelto di mettere le radici ed allevare il figlio Archie. I duchi di Sussex vivrebbero già da settimane nella villa dell’esclusiva località californiana, dove abitano anche le amiche Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres. “Harry e Meghan vivono nella loro villa a Santa Barbara dall’inizio di luglio – ha rivelato una fonte a ... Leggi su ilfattoquotidiano

