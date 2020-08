Giro del Delfinato 2020: classifica e ordine d’arrivo seconda tappa, vince Roglic (Di giovedì 13 agosto 2020) Primoz Roglic vince la seconda tappa del Giro del Delfinato 2020. La corsa francese prosegue con il successo del corridore della Jumbo-Visma che si aggiudica il secondo appuntamento da Vienne a Col de Porte, lungo 135 km e con diversi saliscendi prima della salita finale di Horse Category proprio del Col de Porte con arrivo in ascesa. Fuga a caratterizzare questa tappa mossa, con la maglia gialla Van Aert che come da previsioni non riesce a tenere certi ritmi in salita e si sfila pian piano. Molto attivi Pinot e Alaphilippe, che lo scorso anno proprio in questa manifestazione diedero vita a un duello che era anche una sorta di patto di non belligeranza. I big costantemente nelle posizioni di testa a marcarsi tra di loro, ma il ritmo sale ... Leggi su sportface

annelaurebonnet : Domenech prende in giro gli allenatori italiani dopo la vittoria del PSG stasera. Manco scrivere Gasperini gli vien… - RealEmisKilla : Non c’è luogo comune più veritirero di quello riguardo all’indisponenza degli uffici postali. Roba da fare il giro,… - fanpage : Boom di contagi in Germania, numeri preoccupanti nel giro di 24 ore #13agosto - andrefragasso : Giro del Delfinato 2020, ancora Jumbo-Visma: Roglic vince sul Col de Porte - sportface2016 : #GirodelDelfinato, #Roglic vince la seconda tappa -