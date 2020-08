Ferragosto 2020, tutti i divieti imposti dall’emergenza Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) Arriva il fine settimana di Ferragosto e il governo corre ai ripari per evitare un aumento dei casi di coronavirus. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte l’8 agosto ha firmato il nuovo Dpcm anti-Covid che proroga fino al 7 settembre le misure precauzionali minime. Al chiuso restano l’obbligo della mascherina, il distanziamento di un metro e il divieto di assembramento. Multe e sigilli ai locali Ma non basta. Ora il ministero dell’Interno rincara la dose. Il pericolo sono, potenzialmente, la movida e gli assembramenti in discoteca. Lo scorso weekend il Viminale intensificato i controlli senza fare eccezione nemmeno per locali storici delle città italiane. Non pochi sono andati incontro a sanzioni e sigilli. Alla medesima stregua fioriscono – da nord a sud – ordinanze anti-movida, sottolinea su Quotidiano.net ... Leggi su velvetgossip

