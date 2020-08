Ex Embraco, via libera a un anno di cassa integrazione straordinaria per cessazione. I 400 lavoratori avranno assegno ricollocazione (Di giovedì 13 agosto 2020) Il ministero del Lavoro ha autorizzato, con accordo sindacale, un anno di cassa integrazione straordinaria per cessazione per i 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri. La decisione – informano Fim, Fiom e Uilm di Torino – è stata comunicata durante un incontro in teleconferenza organizzato dal ministero dopo le richieste sindacali. Gli ammortizzatori sono stati autorizzati in modo retroattivo per coprire il periodo che ha seguito il fallimento dichiarato dal Tribunale di Torino, e partono dal 23 luglio. Nell’incontro si è convenuto di attivare un percorso di politiche attive per il lavoro, con la richiesta di autorizzazione all’Anpal degli assegni di ricollocazione. Un nuovo incontro è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

MILANO - Piccola schiarita per i lavoratori ex Embraco. Dopo il fallimento a fine luglio della Ventures, la società che aveva rilevato l'impresa, per gli ex lavoratori è arrivato il semaforo verde per ...

