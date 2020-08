Elisabetta II, la decisione di ritirarsi per prendersi cura del marito (Di giovedì 13 agosto 2020) Elisabetta II, regina di un regno vicino alla fine. Sua Maestà, che a marzo, in seguito al rapido diffondersi dell’emergenza sanitaria, ha cessato di farsi vedere in pubblico, avrebbe deciso di delegare ogni suo compito al figlio Carlo. «È quasi giunta la fine del suo regno. Elisabetta II sta pianificando di cedere la corona al principe Carlo, più prima che poi», ha detto una fonte a Closer Weekly, spiegando come la scelta sia dettata dalla volontà di godersi appieno il tempo che rimane. Leggi su vanityfair

Sua Maestà avrebbe deciso di rinunciare alla corona per prendersi cura del principe Filippo, che, a 99 anni, sa di avere i giorni contati. La regina avrebbe pianificato il proprio ritiro, incaricando ...

