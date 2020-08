Domenico Dolce festeggia 62 anni oggi (Di giovedì 13 agosto 2020) Domenico Dolce, il celebre stilista del duo Dolce & Gabbana, compie oggi 62 anni. È l’autore, insieme al co-fondatore Stefano Gabbana, della fortuna del marchio che, dalla sua nascita ha conosciuto una lunga serie di successi. Una carriera brillante in continua ascesa e costellata di riconoscimenti. Nel marzo 2013 la rivista Forbes lo classifica come … Leggi su periodicodaily

vesproericino : RT @rep_palermo: Domenico Dolce: 'Il mio sogno nato a Polizzi' [di ELEONORA LOMBARDO] [aggiornamento delle 08:23] - _mrbyte : Domenico Dolce: 'Il mio sogno nato a Polizzi' - rep_palermo : Domenico Dolce: 'Il mio sogno nato a Polizzi' [di ELEONORA LOMBARDO] [aggiornamento delle 08:23] - VentagliP : RT @robertis_emilia: @VentagliP @Paola_Glmnn @lukogene @fedram67 @ValerioLivia @Laura06926445 @loiaconosalvat3 @Domenico_dott @lidiafera197… - robertis_emilia : @VentagliP @Paola_Glmnn @lukogene @fedram67 @ValerioLivia @Laura06926445 @loiaconosalvat3 @Domenico_dott… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Dolce

La Repubblica

Come voleva la tradizione, secondo l’ottica patriarcale della società nella Sicilia del tempo, Domenico avrebbe dovuto ereditare l’attività paterna. Dopo il diploma però Dolce decide di allargare i ...Per la prima volta Palermo arrivano due star internazionali della lirica: il soprano russo Anna Netrebko e il tenore azero Yusif Eyvazov si esibiranno al Teatro di Verdura, in viale del Fante 70 a Pal ...