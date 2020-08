Do not disturb: 13 SPA rifugio dove la privacy è totale (Di giovedì 13 agosto 2020) Ci sono luoghi senza tempo dove sembra di vivere in una dimensione parallela, dove le lancette dell’orologio sembrano fermarsi e dove nell’aria si odono solo i rumori della natura: il fruscio delle placide onde di un lago, il cinguettare degli uccelli, le fronde degli alberi mosse dal vento o la risacca marina. Leggi su vanityfair

deji_sisu : @lowkeyplease Pele. Emi ti activate DO NOT DISTURB mode ?? - avaaaakyutttt_ : @sy_ocenar do not disturb HAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHA - asumi_rose7 : @CausticIsh *le cri* - Fi and Asumi *DO NOT DISTURB* XDXDXD - teschiosauro : ho messo il cellulare su do not disturb e ora guardo robe su youtube finché non crollo # self care - ProceFelice : @GagliardoneS do not disturb mattarella e' in fase sonnicchia perenne da quando e stato eletto cioe' ; LETARGO -

Ultime Notizie dalla rete : not disturb Do not disturb: 13 SPA rifugio dove la privacy è totale Vanity Fair.it