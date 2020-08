Dalla compagna di Buffon a quella di Leonardo: Anna Billò al posto di Ilaria D’Amico su Sky (Di giovedì 13 agosto 2020) Da Lady Buffon a Lady Leonardo. Sembra essere questo il destino del calcio in tv su Sky. Dopo l'annuncio di Ilaria D'Amico sulla sua decisione di dire addio ai programmi sportivi, ecco che potrebbe esserci il passaggio di consegne ad un'altra donna legata, in qualche modo, al mondo dello sport.Da Ilaria D'Amico a Anna Billòcaption id="attachment 1006253" align="alignnone" width="404" Anna Billò (instagram)/captionSe da una parte Ilaria D'Amico ha annunciato l'addio della conduzione dei programmi sportivi su Sky, dall'altra potrebbe esserci presto l'annuncio del nuovo volto. Si tratta di Anna Billò, 43 anni di Carate Brianza che dal 2013 è la compagna di Leonardo, attuale ds del Psg. Insomma, ... Leggi su itasportpress

borghi_claudio : Ma scusate, durante il decreto rilancio tutti i giornali non ci raccontavano che non era una norma ad personam perc… - lukengi65 : RT @borghi_claudio: Ma scusate, durante il decreto rilancio tutti i giornali non ci raccontavano che non era una norma ad personam perchè i… - Marco1999Busa : RT @borghi_claudio: Ma scusate, durante il decreto rilancio tutti i giornali non ci raccontavano che non era una norma ad personam perchè i… - Bart__Alex : RT @borghi_claudio: Ma scusate, durante il decreto rilancio tutti i giornali non ci raccontavano che non era una norma ad personam perchè i… - marcomorini72 : RT @borghi_claudio: Ma scusate, durante il decreto rilancio tutti i giornali non ci raccontavano che non era una norma ad personam perchè i… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla compagna Dalla compagna di Buffon a quella di Leonardo: Anna Billò al posto di Ilaria D’Amico su Sky ItaSportPress Costa Smeralda, manager romano denuncia: «La mia ex ha rapito nostra figlia ed è scappata»

Una bambina di 9 anni contesa tra due genitori a colpi di denunce. Una vacanza con il papà e i nonni finita nel peggiore dei modi: perché dall'11 agosto della piccola Sofia non si hanno più tracce. Sp ...

Falling: il trailer del film diretto e interpretato da Viggo Mortensen

Viggo Mortensen è il regista ed il protagonista di Falling, film che comprende nel cast anche Laura Linney, l’attrice della serie tv Ozark A distanza di un anno dall’inizio delle riprese che si sono t ...

Una bambina di 9 anni contesa tra due genitori a colpi di denunce. Una vacanza con il papà e i nonni finita nel peggiore dei modi: perché dall'11 agosto della piccola Sofia non si hanno più tracce. Sp ...Viggo Mortensen è il regista ed il protagonista di Falling, film che comprende nel cast anche Laura Linney, l’attrice della serie tv Ozark A distanza di un anno dall’inizio delle riprese che si sono t ...