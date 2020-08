Coronavirus: test rapidi nei prossimi giorni negli aeroporti (Di giovedì 13 agosto 2020) Nei prossimi giorni, nei principali aeroporti, nei porti e linee di confine, in via sperimentale si potranno trovare postazioni per eseguire i test rapidi per chi è sprovvisto dell’attestazione del test eseguito prima della partenza e risultato negativo. Per ogni informazione è possibile chiamare il Ministero della Salute: dall’Italia al numero gratuito 1500, mentre dall’estero ai numeri +390232008345, +39.02.89619015, +39.02.83905385. Lo rende noto il ministero della Salute.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Test per rientri da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Verso una stretta sulle discoteche #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Test per rientri da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Stretta sulle discoteche #Coronavirus #ANSA - sole24ore : Coronavirus: dalle quarantene ai test, ecco tutti gli obblighi imposti dalle regioni. Per i rientri da Grecia, Croa… - rakafree : RT @iltirreno: Dovranno sottoporsi al test circa 10 mila italiani al rientro dalle vacanze all’estero, ma non tutte le Regioni si sono già… - Emergenza24 : RT @iltirreno: Dovranno sottoporsi al test circa 10 mila italiani al rientro dalle vacanze all’estero, ma non tutte le Regioni si sono già… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus test Coronavirus, test scomparsi in Baviera: premier chiede scusa Adnkronos Coronavirus in Trentino, altri 2 positivi e sempre un paziente in terapia intensiva. Analizzati 1.425 tamponi

TRENTO. Ci sono 2 nuovi positivi e sempre una persona che deve ricorrere alle cure della terapia intensiva. Questo il bollettino di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari di oggi, giov ...

Alette di pollo positive al coronavirus trovate in Cina. L'Oms: "Nostro cibo è sicuro"

BRASILIA - Le autorità cinesi hanno riferito di aver rilevato il coronavirus in una spedizione di pollo dal Brasile. Il virus è stato scoperto in un lotto di ali di pollo congelate nella città di Shen ...

