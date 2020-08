Coronavirus, Lopalco: “Casi attuali sono l’innesco della seconda ondata” (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA – “L’aumento dei casi recenti ha chiaramente un andamento completamente diverso da quello registrato a fine febbraio. Il virus e’ cambiato? L’estate ci aiuta? Non penso. Penso invece che i casi registrati fra luglio e agosto rappresentino l’innesco di una seconda ondata. Lo stesso innesco che a febbraio, semplicemente, non abbiamo rilevato e che poi ha provocato la grande ondata”. Lo scrive l’epidemiologo e coordinatore della task force pugliese che si sta occupando dell’emergenza sanitaria, Pier Luigi Lopalco. Leggi su dire

L’ordinanza che impone 14 giorni di quarantena a chi rientra in Puglia da Spagna, Grecia e Malta formalmente resta in vigore. Ma, sommerso dalle proteste su Facebook - e dopo il provvedimento del mini ...(ANSA) - BARI, 13 AGO - Porti e aeroporti pugliesi si stanno organizzando per recepire l'ordinanza emanata ieri dal ministro della Salute che prevede si facciano tamponi a chi arriva da Grecia, Spagna ...