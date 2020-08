Coronavirus, altri 523 nuovi casi, non il lockdown ma il Cts non esclude le ‘chiusure locali’ (Di giovedì 13 agosto 2020) Niente da fare, anche oggi il report illustrato dalla Protezione civile in base ai dati raccolti dal ministero della Sanità sulla situazione Coronavirus nel Paese, è abbastanza inquietante. A dispetto degli allarmi i nuovi casi continuano ad aumentare e, nelle ultime 24 ore, sono stati ben 523, che portano complessivamente a 252.235 le persone coinvolte dall’inizio dell’emergenza. Se la Valle d’Aosta si distingue per essere l’unica regione che non fa registrare nuovi casi, non si placa invece la recrudescenza che sembra non mollare mai le regioni del Nord, Veneto in testa (+84), seguita dalla Lombardia (+74), dalla Liguria (+63) e, compici i ‘famosi’ contagi da rientro, ora la Sicilia (+42). Cts: “lockdown? Difficile, forse ... Leggi su italiasera

