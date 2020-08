Come è andata con il distanziamento nelle discoteche in Sardegna (Di giovedì 13 agosto 2020) Ieri la giunta regionale della Sardegna guidata da Christian Solinas ha pubblicato un’ordinanza con cui ha riaperto le discoteche nell’isola ma con una severissimAHAHAH regolAHAHAHAH: ci dovranno essere due metri di distanza tra gli utenti. In questo video pubblicato su Instagram possiamo ammirare Come viene rispettatAHAHAHA la regolAHAHAHA: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alin Diaconu (@jet.storme) in data: 12 Ago 2020 alle ore 5:23 PDT La Stampa invece spiega Come vanno le cose “dal di dentro”: Il deejay ci prova, ma al terzo annuncio persino a lui scappa da ridere: «Ragazzi, divertitevi in sicurezza. Mantenete le distanze». In pista però fanno finta di non sentire: si salta, ci si abbraccia e ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Come andata Diretta Atalanta-Psg ore 21: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming Corriere dello Sport Il papà di Gioele: «Viviana non era stata bene, ma non voglio pensare al suicidio. Chi sa, parli»

«Quella mattina li avevo visti tranquilli, nessuna inquietudine, nessun litigio...». Un saluto veloce a Viviana e Gioele e giù al lavoro, in sala di registrazione, considerato che lui, Daniele Mondell ...

Quando le star parlano di razzismo, uguaglianza e futuro. I discorsi girl power a cui ispirarsi

Che Meghan Markle fosse una donna d’azione e paladina del girl power lo abbiamo sempre saputo, ma quando parla di temi che le stanno a cuore non la batte nessuno. E il discorso fatto dalla Duchessa di ...

