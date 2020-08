Caso Viviana Parisi, il papà di Gioele: “Aveva avuto problemi ma non credo sia stata uccisa, potrebbe essere stato un incidente o un malore” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Io non credo che Viviana sia stata uccisa, ma il suicidio non lo voglio nemmeno immaginare. Forse è stato un incidente o un malore. Quella mattina era tranquilla, anche se nei mesi scorsi aveva avuto dei problemi“: lo ha dichiarato, in un’intervista al “Corriere della Sera“, Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, la dj 43enne trovata morta sabato a Caronia, e padre di Gioele, il bimbo di 4 anni per il quale proseguono incessanti le ricerche. “Viviana a Messina si era ambientata molto bene e aveva ottimi rapporti anche con i miei parenti, con mia madre e mio padre, i miei fratelli. Lei e Gioele sono la gioia di casa, ... Leggi su meteoweb.eu

"Io non credo che Viviana sia stata uccisa, ma il suicidio non lo voglio nemmeno immaginare. Forse è stato un incidente o un malore. Quella mattina era tranquilla, anche se nei mesi scorsi aveva avuto ...

