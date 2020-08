Basi russe, molto presto anche in Africa (Di giovedì 13 agosto 2020) La Russia “su base contrattuale ha garantito a se stessa” il diritto di stabilire Basi russe in sei stati Africani – Repubblica CentrAfricana, Egitto, Eritrea, Madagascar, Mozambico e Sudan. Basi russe in sei stati Africani Un aspetto importante dell’avanzamento della Russia in Africa è la cooperazione militare con molti stati nell’ultimi 7 anni. Dal 2015, … Leggi su periodicodaily

Pronto il vaccino anti-Covid in Russia, del quale sono state già ordinate un miliardo di dosi nel mondo. Manca la terza fase della sperimentazione. Volutamente provocatorio il nome "Sputnik". Si chiam ...

Le forze guidate dal feldmaresciallo Khalifa Haftar hanno effettuato ieri una serie di attacchi aerei contro le forze del Governo di Accordo Nazionale [GNA]. Nell’attacco, oltre ai danni ingenti di ma ...

